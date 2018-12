Harboe-fokus på egne brands løfter resultaterne

Når Harboes har formået at løfte sine resultater i første halvdel af det forskudte regnskabsår 2017/2018, skyldes det øget fokus på bryggeriets egne brands.



Det fortæller administrerende direktør Bernhard Griese i en kommentar til Harboes' regnskab, der er fremlagt torsdag eftermiddag.



- Vi har i første halvår fået yderligere bekræftet, at det strategiske fokus på vores egne brands er vejen til bæredygtige resultater, siger han i meddelelsen.



- Vi har intensiveret indsatsen med salg og markedsføring og skærpet det markedsmæssige fokus med henblik på at få den optimale værdiskabelse ud af vores produkter og brands.



- Markederne reagerer positivt, og det giver os mulighed for at etablere og udbygge vores position i højere prissegmenter, som genererer attraktive indtjeningsmarginer, lyder det fra direktøren.



Omsætningen lød på 725,4 mio. kr. i første halvdel af regnskabsåret, hvilket er 4,2 pct. mere end samme periode sidste år, hvor det endte på 696,4 mio. kr.



Væksten skyldes en af øget afsætning af både øl, læske- og energidrikke samt vand. Der blev samlet afsat 3,10 mio. hektoliter mod 2,99 mio. samme periode sidste.



Bundlinjen blev i første halvdel af året derfor løftet til 10,1 mio. kr. mod 6,8 mio. kr. samme periode sidste år.



Harboes fastholder i regnskabet sine forventninger om et EBITDA-resultat på 100-110 mio. kr. for hele regnskabsåret og et resultat før skat i niveauet 0-10 mio. kr.



- Vi forventer en fortsat positiv udvikling i den resterende del af året, og vi vil fortsætte investeringerne i markedsføringen af vores egne brands. Derfor fastholder vi forventningerne til hele året, siger Bernhard Griese.