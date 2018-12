Apple investerer 1 mia. dollar i campus til 15.000 ansatte

Apple vil til at bygge et campus i Austin, Texas, der kan huse op til 15.000 ansatte. I første omgang bliver der plads til 5000 Apple-ansatte, skriver Bloomberg News.



Derudover vil teknologikoncernen også etablere sig i Seattle, San Diego og Culver City - der alle ligger i Californien og vil få plads til mere end 1000 ansatte.



Austin er allerede hjem for 6000 Apple-ansatte, og det er den største enhed uden for Apples hovedkontor i Cupertino, hvor flest af de 37.000 ansatte i Californien arbejder, skriver Reuters.



Og vokseværket vil ingen ende tage. Apple vil også udvide i Pittsburg, New York og Colorado i løbet af de kommende tre år.



Apple-aktien stiger 0,2 pct. i formarkedet.



/ritzau/FINANS