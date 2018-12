For at skærpe sit fokus på de mest rentable enheder i Sanistål har koncernen besluttet at indlede en proces med henblik på at sælge de tyske industriaktiviteter.



Det fortæller Sanistål i en meddelelse til fondsbørsen torsdag formiddag.



"Bestyrelsen i Sanistål har besluttet at skærpe fokus på de mest rentable enheder i koncernen, hvorfor de tyske industriaktiviteter, på lige fod med de tyske stålaktiviteter, ikke vil være en del af de tilbageværende aktiviteter fremadrettet."



"På den baggrund er der indledt en proces med henblik på at afhænde disse aktiviteter," skriver selskabet i meddelelsen.



Forventningerne til koncernens samlede driftsindtjening (ebitda) er uændret.



Til gengæld ventes de tilbageværende aktiviteter nu at levere en driftsindtjening på 90-110 mio. kr. mod før 80-100 mio. kr., mens de frasolgte aktiviteter og det tyske selskab ventes at levere en driftsindtjening på 10-20 mio. kr. mod før 20-30 mio. kr.



/ritzau/FINANS