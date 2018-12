Twitter-boss i shitstorm på Twitter:

I'm aware of the human rights atrocities and suffering in Myanmar. I don't view visiting, practicing, or talking with the people, as endorsement. I didn't intend to diminish by not raising the issue, but could have acknowledged that I don't know enough and need to learn more. -- jack (@jack) 11. december 2018

Topchefen i Twitter, Jack Dorsey, er blevet noget upopulær på Twitter efter, at han skrev et opslag om en fødselsdagsrefugium for at meditere i Myanmar.Flere Twitter-brugere kritiserede Jack Dorsey for timingen af hans opslag, da Myanmars militær sidste år gik til angreb på Rohingya-flygtninge. Rohingya er et statsløst folk. Hovedparten bekender sig til islam, mens en mindre del bekender sig til hinduismen. De militære aktioner endte ud i flere tusinde døde og over 700.000 af Rohingya-folket flygtede fra landet.Det skriver BBC Jack Dorsey har derfor set sig nødsaget til at skrive et opfølgende tweet, der svarede på kritikken. Han skrev følgende tirsdag:"Jeg er bevidst om de grusomme brud på menneskerettighederne og lidelsen i Myanmar. Jeg ser ikke besøg, praktisering eller samtaler med folket som en godkendelse af problemet. Det var ikke min mening at formindske problemet ved ikke at tale om det, men jeg kunne have anerkendt, at jeg ikke ved nok og skal lære mere," skriver Jack Dorsey på Twitter.Topchefen uddyber desuden på Twitter årsagen til sit besøg i Myanmar, hvor der praktiseres en original form for meditation, som Dorsey selv praktiserer. Desuden påpeger han, at Twitter er et sted, hvor det er meningen, at der skal deles nyheder og information blandt andet om Rohingya-folket.BBC skriver, at FN ser Myanmars militære operation mod Rohingya-folket som et klart eksempel på etnisk udrensning og siger at ledere bør blive efterforsket og sat for retten for folkemord.Hæren i Myanmar har tidligere meldt ud, at der ikke er sket noget forkert og afviser FN's beskyldninger.