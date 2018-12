Vestas i teknkologisk oprustning mod konkurrenterne

Den danske vindmølleproducent Vestas har indledt et teknologisk oprustningskapløb mod konkurrenterne.



Det skriver Finans.



Topchef i vestas, Anders Runevad, fortæller til Finans, at vindkoncernen er fokuseret på at have branchens største omsætning og overskudsgrad, så er der råd til at investere mere end konkurrenterne og dermed styrke Vestas' markedsposition.



Vestas har i årets første ni måneder brugt 196 mio. euro på udvikling, ligesom man for 80 mio. euro har købt teknologiselskabet Utopus Insights. Og det er nær det dobbelte af Nordex, Senvion og Siemens-Gamesa tilsammen. Og det er fem gange så meget som Nordex alene.



Hos ABG Sundal Collier peger analytiker Casper Blom på, at Vestas med et teknologisk forspring kan få en højere pris for sine turbiner, og det kan betyde, at konkurrenterne ikke vil kunne løfte sine marginer til Vestas' niveau på omkring 10 pct.



"Jeg føler mig overbevist om, at Vestas ser sig selv som værende i en position nu, hvor man virkelig kan begynde at skille fårene fra bukkene," siger analytikeren til Finans.



/ritzau/FINANS