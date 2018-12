Arla køber osteforretning i Mellemøsten

Mejerikoncernen Arla køber den amerikanske fødevareproducent Mondeléz' smelteostforretning i Mellemøsten.



Det oplyser Arla torsdag i en pressemeddelelse. Arla oplyser ikke prisen for virksomheden.



"Dette opkøb åbner helt nye muligheder for os i Mellemøsten og Nordafrika. Vi har en veletableret og voksende forretning i Mellemøsten og et godt kendskab til vores forbrugere og kunder i denne del af verden. Denne handel passer derfor særdeles godt ind i vores strategi," udtaler Arlas adm. direktør, Peder Tuborgh.



Mondeléz smelteostforretning er samlet under brandnavnet Kraft.



Arla forventer, at salget inden for detailhandel og foodservice i Mellemøsten og Nordafrika når op på 560 mio. euro, svarende til 4,2 mia. kr., i år.



Længe ønsket udvidelse af kapaciteten

Overtagelsen af Mondeléz smelteostforretning giver Arla ejerskab af et moderne osteproduktionsanlæg i Bahrain. Indtil nu har de fleste af Arlas produkter, der sælges i Mellemøsten og Nordafrika, været fremstillet i Europa, og købet giver en længe ønsket kapacitetsforøgelse, skriver Arla.



Arla omsatte sidste år for 77 mia. kr. og havde et overskud på 2,8 mia.kr. Arla er ejet af 11.300 landmænd i bl.a. Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien.



Arla lancerede tidligere i år en treårig spareplan, der skal skabe besparelser og effektiviseringer for næsten 3 mia. kr. Som følge af spareplanen har Arla i to omgange i år lanceret fyringsrunder, hvor hhv. 195 og 140 jobs blev nedlagt.