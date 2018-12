Den store amerikanske producent af sportstøj Under Armour er at finde i bunden af S&P 500-indekset onsdag. Selskabet onsdag afholder investordag, og i den forbindelse skuffer selskabet analytikerne med lave langsigtede vækstforventninger.



Aktien falder med 10,1 pct.



Under Armour har i forbindelse med investordagen fortalt de interesserede, at koncernen venter en lav encifret årlig procentuel vækst i omsætningen i årene 2020 til 2023.



Og det falder ikke i god jord hos investorerne, da analytikernes forventninger ifølge Bloomberg News lå på en årlig vækst på 5 til 8 pct.



Hos finanshuset Stifel peger analytiker Jim Duffy på, at forventningerne er "opnåelige mål, som meget sandsynligt vil vise sig konservativt", skriver Bloomberg News.