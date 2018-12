Den danske vindmølleproducent Vestas har indgået en aftale om at levere turbiner med samlet vindkapacitet på 100 megawatt (MW) til et projekt i Ukraine.



Det skriver kunden, DTEK Renewables, på sin hjemmeside.



Vestas skal levere 26 turbiner med hver 3,8-MW i kapacitet til projektet Oryol, som vil ligge på Azov-kysten i Zaporizhia-regionen i Ukraine.



Konstruktionen af vindparken Oryol vil blive indledt i januar 2019 og ventes at vare til udgangen af 2019.



Den samlede investering i Oryol vil være på 135 mio. euro, oplyser DTEK Renewables i en pressemeddelelse, og vindparken ventes at producere strøm nok til 200.000 husstande.



Vestas har tidligere, i 2012 og 2013, modtaget to ordrer fra DTEK på henholdsvis 90 og 105 megawatt.