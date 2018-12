Scandinavian Private Equity, Speas, nedjusterer forventningerne for 2018/19 og forudser nu et resultat, der er lavere end den langsigtede afkastforventning.



Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2018/19.



- På baggrund af det opnåede investeringsresultat forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der er lavere end den langsigtede afkastforventning, lyder det i regnskabet.



Selskabet har en forventning om et langsigtet afkast på 8-9 pct. om året.



/ritzau/FINANS