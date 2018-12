TDC anklages for prisdumping: "Har brugt ufine tricks"

Relateret indhold Artikler

Internetudbyderen Gigabit anklager ifølge Finans TDC for at dumpe priserne på internet og hindre selskabet i at konkurrere på lige vilkår.



Sagen handler om identiske planer for udrulning af lynhurtige internetforbindelser i købehavnsområdet, hvor TDC ifølge Gigabit har forsøgt at spænde ben for Gigabit ved hjælp af ufine tricks og prisdumping.



"TDC har brugt ufine tricks for at bevare sit monopol i hovedstaden. Det virker suspekt, at TDC pludselig vil grave i præcis samme område, som vi har annonceret," siger medstifter og adm. direktør i Gigabit Baldur Norddahl til Finans.



Gigabit har anmeldt TDC til Konkurrencestyrelsen, som undersøger sagen. Styrelsen vil ikke kommentere anmeldelsen, og det er endnu ikke afgjort, om der bliver rejst en sag.



Da TDC annoncerede projektet i november, havde Gigabit allerede i sommer påbegyndt et fiber-projekt i præcis samme område i Hvidovre.



Men TDC afviser anklagerne. Da Gigabit annoncerede sin udrulning, havde TDC allerede planer for området, og TDC har været åben for samarbejde. Derfor er det »grundløst at beskylde TDC for at forhindre samgravning« forklarer Andreas Pfisterer, koncerndirektør for TDC, til Finans.



Gigabit anklager desuden TDC for dumping og misbrug af sin markedsdominans ved at tilbyde husstandene gratis tilslutning af fiberkabler.