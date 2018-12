Den amerikanske computergigant, Dell Technologies, vil inden nytår igen være at finde på børsen i USA - efter fem års pause.



Det står klart, efter aktionærerne i DVMT, en såkaldt tracking-aktie for Dells ejerandel i softwareselskabet Vmware, accepterede at sælge deres aktier til Dell for kontanter og aktier i Dell, skriver Bloomberg News.



På den måde vender Dell Technologies tilbage på børsmarkedet gennem bagdøren, da man i stedet erstatte aktierne med aktie i Dell. Med første handelsdag den 28. december.



Handelen prissætter DVMT's værdi til 23,9 mia. dollar, men det står formentlig langt fra mål med værdien, når den bliver til Dells aktie.



Det er omkring fem år siden, at Dell blev afnoteret med dets topchef og grundlægger Michael Dell i spidsen, og koncernen vender ifølge Bloomberg News tilbage med stærkere finanser, en mere diversificeret portefølje og en stærkere markedsposition.



Samtidig forenkles Dells finansielle struktur med handelen også, ligesom Silver Lake, der stillede en stor del af pengene til afnoteringen til en værdi af 24 mia. dollar til rådighed i 2013, får en likvid aktie, kapitalfonden kan sælge ud af.



Michael Dell grundlagde i sin tid Dell Technologies, der anses som verdens mest værdifulde privatejede IT-selskab, på sit kollegieværelse.



