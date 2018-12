Uber kæmper med Lyft om først at blive børsnoteret - Ubers børsværdi ventes på op mod 800 mia kr

I USA konkurrerer Lyft og Uber en hård kamp om markedsandele for samkørselstjenester, men de to kæmper også om først at nå frem til en børsnotering og adgang til børsmarkedet.



Tirsdag er der nyt om Ubers planer, da koncernen efter sigende mellem de store amerikanske investeringsbanker har valgt Morgan Stanley til at føre sig helt frem i mål.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til to unavngivne kilder med kendskab til sagen.



Uber ventes at blive juvelen i børsnoteringsåret 2019, da iagttagere og analytikere har talt om en værdi på samkørselsgiganten på 120 mia. dollar eller næsten 800 mia. kr.



Hvis det er korrekt, at Morgan Stanley skal være lead på noteringen, er det endnu en sejr for Morgan Stanleys Michael Grimes, der har vundet sig et ry som værende førstevalg for Silicon Valley, når der skal rejses ny kapital.



Tidligere presseforlydender har talt om, at Morgan Stanley, Goldman Sachs og JPMorgan Chase alle kæmpede om Ubers gunst, men i sidste uge blev det officielt, at Lyft indleder sin børsnotering med netop JPMorgan Chase som ledende investeringsrådgiver.



Lyft er lillebror i denne sammenhæng, da analytikere regner med en markedsværdi mellem 18 og 30 mia. dollar, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS