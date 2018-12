Verizon betaler gammel regning for fejlsatsninger: Nedskriver med 30 mia

USA's største mobilselskab, Verizon, har tirsdag taget konsekvensen og bidt i det sure æble. Koncernen betaler nemlig nu endelig regningen for fejlsatsninger tilbage i dot-com-tiden, da Verizon har valgt at nedskrive værdierne af sine overtagelser af AOL og Yahoo med hele 4,6 mia. dollar, eller 30 mia. kr.



Det skriver Bloomberg News.



Nedskrivningen vidner om, at konkurrencen, især fra Facebook og Google, betyder, at de to forretningsområder oplever svigtende reklameomsætning og faldende indtjening. Nedskrivningen af goodwill betyder også, at den nyligt skabte division med navnet "Oath" får halveret sin bogførte værdi.



- Hypen omkring Oath har været forbi nogen tid nu, skriver Jennifer Fritzsche, analytiker hos investeringsbanken Wells Fargo, mens hun sammenligner nedskrivningen med at rive plasteret af huden.



Verizon har i modsætning til konkurrenten AT&T en strategi om at holde sig fra store vertikale overtagelser. AT&T har i 2018 købt Time Warner for 85 mia. dollar, mens Verizon, nu med den svenske topchef Hans Vestberg i spidsen, har gentaget, at man ikke ønsker at gå den vej med i højere grad at købe indholdsleverandører og lægge til værdikæden.



Gennem de seneste tre år har Verizon derfor kun brugt 9,5 mia. dollar på at overtage tidligere store internetnavne, og selv om det tilsyneladende ikke har kunnet betale sig, så har tabene til gengæld været begrænsede, skriver Bloomberg News.



Verizon har i denne uge også annonceret, at det vil skære ned på medarbejderantallet. I alt har 10.400 ansatte accepteret en frivillig fratrædelse i en proces, hvor Verizon strammer livremmen ind.



Det kommer til at koste koncernen 2,1 mia. dollar i engangsomkostninger, men Verizon er heldig, da selskabet samtidig har sikret sig en tilsvarende skattefordel i fjerde kvartal.



Aktien i Verizon stiger tirsdag med 1,1 pct. tirsdag, mens den gik op med 1,0 pct. mandag.



/ritzau/FINANS