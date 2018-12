Coca-Cola og Pepsi med cannabis sandsynligvis tæt på

Relateret indhold Tilføj søgeagent Coca-Cola

En sodavand med cannabis kan blive en realitet, hvis de amerikanske politikere stemmer for drikken. Og det er sandsynligt, at det vedtages senest i næste uge, skriver Vivien Azer, analytiker hos Cowen, i et notat ifølge Bloomberg News.



Både Coca-Cola og Pepsi er interesserede i at lave en sodavand med cannabis i som en helsedrik, der kan lindre smerter, kramper og betændelser.



De to sodavandsgiganter er interesserede i drikke med CBD, der er det aktive stof i cannabis. Og det kan altså blive en realitet, hvis det bliver vedtaget, skriver Cowen-analytikeren.



Coca-Cola har tidligere meddelt, at koncernen holder tæt øje med udviklingen af ikke-psykoaktiv Cannabidiol, CBD, som en ingrediens i fungerende helse-drikkevarer.



En aktie i Coca-Cola stiger med 0,1 pct. i formarkedet, mens Pepsi ses stige 0,3 pct.