Egetæpper, der er på vej af fondsbørsen, har haft faldende omsætning og indtjening i første halvår af 2018/19 sammenlignet med samme periode sidste år.



Omsætningen endte i dette års første seks måneder på 551 mio. kr. mod 561 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år, og det var med til at bringe overskuddet efter skat ned på 23 mio. kr. fra 29 mio. kr. sidste år.



- Udviklingen tilskrives primært Hammer Carpets og Carpet Concept og er som forventet, skriver Egetæpper i regnskabet som forklaring på omsætningsfaldet.



For helåret fastholder Egetæpper sine forventninger om en omsætning på 1225 mio. kr. samt en EBIT-margin på 7,5 pct. Efter årets første seks måneder lød EBIT-marginen på 5 pct.



Egetæpper er på vej af den danske fondsbørs, da Mads Eg Damgaards Familiefond, der i forvejen ejer en stor portion af aktierne i Egetæpper, forleden fremsatte et købstilbud til de resterende aktionærer i selskabet. Købstilbuddet varer frem til 17. december.