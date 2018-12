Genmab laver nyt bonusprogram på 160 mio kr

Relateret indhold Artikler

Genmab-bestyrelsen har endnu en gang givet mulighed for at forgylde sig selv samt ledelsen og en stribe udvalgte medarbejdere i selskabet.



Bonusprogrammet er fordelt mellem 80.380 såkaldte restricted share units, der giver ret og pligt til at modtage en aktie i Genmab - til gengæld sker det ganske gratis.



Med lukkekursen på 1025 kr. mandag har den del af programmet en værdi af 82 mio. kr. Aktieenhederne tildeles bestyrelsen, ledelsen og visse udvalgte medarbejdere, oplyser Genmab.



For ledelsens vedkommende er aktieenhederne også betinget af visse mål for fremtiden.



Derudover tildeles der i alt 213.613 warrants til ledelsen og visse medarbejdere hos Genmab. Baseret på Black Scholes-modellen har den del af bonusprogrammet en værdi af omtrent 78 mio. kr.



/ritzau/FINANS