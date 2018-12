Apple taber til chipproducent: Forbud mod syv Iphone-modeller i Kina

(Opdateret med Apple-appel) Den amerikanske chipproducent Qualcomm har vundet et slag mod Apple på markedet i Kina, hvor en domstol har forbudt markedsføringen af syv iPhone-modeller.



Det skriver Bloomberg News. Apple har kæret kendelsen. Selskabet hævder, at Qualcomms patenter ikke krænkes i Apples nyere smartphones, oplyser CNBC.



Det er en domstol i Fuzhou, som har bestemt, at Apples mobiltelefoner krænker to af Qualcomms patenter, og derfor har retten forbudt salg af iPhone 6S, 6S plus, iPhone 7, 7 plus, iPhone 8, 8 plus og endelig iPhone X i Kina.



Apples tre nyeste modeller, lanceret i september og oktober, er dog ikke omfattet, men afgørelse kan potentielt påvirke salget af iPhones i et af Apples store markeder, da Kina udgør en femtedel af omsætningen. Og det på et tidspunkt, hvor, der spekuleres i, at Apples salg af iPhones i forvejen er udfordret af manglende efterspørgsel på de tre nyeste modeller.



Apple og Qualcomm har tidligere arbejdet sammen, da Apple anvendte Qualcomms chips i sine iPhones. Men koncernerne blev uenige om, hvor meget Apple skulle betale Qualcomm i licens for teknologi, som, Qualcomm ifølge Bloomberg News mener, ligger til grund for alle moderne telefonsystemer.



Qualcomm kræver derfor milliarder af dollar i licens.



- Apple fortsætter med at at drage nytte af vores intellektuelle ophavsret, mens man afviser at kompensere os. Disse retsbeslutninger er yderligere bekræftelse af styrken af Qualcomms store patentportefølje, udtaler Dan Rosenberg, juridisk direktør i Qualcomm, i en meddelelse.



Apple har på sin side fremført, at Qualcomm misbruger sin dominerende position til at tvinge licensbetalinger igennem, og Apple har derfor også afbrudt samarbejdet med Qualcomm, hvis chips derfor ikke anvendes i nye iPhone-modeller.



- Qualcomms indsats for at forbyde vore produkter er endnu en desperat handling fra en virksomhed, hvis ulovlige praksis er under efterforskning af myndigheder verden over. Alle iPhone-modeller er fortsat tilgængelige for vore kunder i Kina, svarer Apple igen i en pressemeddelelse.