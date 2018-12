Lalandia til udlandet: Parken sætter fart på planer om feriecenter i Sverige

Lalandia i Sverige er kommet et stort skridt nærmere realisering, efter at selskabet, der er ejet af børsnoterede Parken Sport & Entertainment, har fået godkendt lokalplanerne for det nye feriecenter.



"Nu kan vi sætte lidt mere fart i vores planer," siger Jan Harrit, der udover at være direktør for Parken Sport & Entertaiment også er direktør for Lalandia.



I forvejen har Lalandia centre i Rødby og i Billund, og projektet i Motala ved søen Vättern ca. 2,5 times kørsel syd for Stockholm bliver første skud på stammen i udlandet.



"Vi er ved at lave tegninger og masterplaner for byggeriet og forhandler med entreprenører, som skal bygge for os," forklarer Jan Harrit, som estimerer investeringen i det svenske Lalandia til ca. 1,2-1,3 mia. kr.



Feriecentret, som i forhold til udseende kommer til at minde meget om Lalandia i Billund, kommer til at rumme et stort indendørs badeland, restauranter, legeland og forskellige andre aktiviteter - og der desuden blive opført 550 boliger i en kombination af almindelige ferieboliger og lejligheder.



Boligerne skal som det også er modellen i Rødby og Billund sælges fra.



"Vi vil i løbet af 2019 markedsføre projektet og sætte boligerne til salg," fortæller Jan Harrit, som ikke vil udelukke, at der på et tidspunkt kan komme en fase 2-udbygning med endnu flere huse.



I forvejen har Lalandia mange gæster fra Sverige i sine danske centre, men ikke så mange fra det område, hvor selskabet nu vil opføre det tredje Lalandia.



Jan Harrit er ikke så bekymret for, at etableringen i Sverige vil ramme besøgstallet i de bestående danske centre.



"Centret i Sverige kommer til at ligge 4,5 time nord for Malmø. De fleste gæster, vi har i dag, kommer fra Sydsverige. Der kommer ikke så mange fra den del af Sverige, hvor vi får beliggenhed nu," siger Jan Harrit.



Han erkender dog, at nogle af kunderne fra Sydsverige, måske i fremtiden vil tage turen mod Motala frem for sydpå til de danske centre.



"Nej, det kan man ikke udelukke," siger han.