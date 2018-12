ISS' aktionærer mistede 1,9 mia. kr. i dag

Aktien i ISS faldt tungt på børsen i København mandag, efter at servicevirksomheden fra morgenstunden havde præsenteret en ændret strategisk kurs.



Ved børslukketid var selskabets aktie faldet 11,4 kr. - eller på 5,8 pct. - til 185,55 kr., og det svarer til et dyk i selskabets markedsværdi på ca. 1,9 mia. kr. til nu 34,6 mia. kr.



Faldet skete vel at mærke i et negative marked, hvor C25-indekset faldt 1,3 pct., men ISS var den klart dårligst performende aktie i det danske eliteindeks mandag.



Som led i ISS' opdaterede strategiske kurs sætter selskabet nu "til salg"-skilte på 13 af de lande, hvor selskabet i dag er. Og i stedet for små kunder vil ISS satse på det såkaldte key account-marked med større kunder, der køber flere ydelser:



- De fjerner sig fra de kunder, hvor konkurrenterne kan komme med en gulvspand og en klud, og hvor der er stor konkurrence på priserne. De store kunder vægter andet end blot prisen, siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.



Han mener, at der er stor fornuft i den kurs, men det er omvendt noget, som markedet har svært ved at belønne de langsigtede udsigter af.



Samtidig kan reaktionen på aktiemarked skyldes de mål, som ISS lagde frem i forbindelse med opdateringen af strategien.



Selskabet ser i 2019 og frem en organisk vækst på mellem 4 og 6 pct.



- Der er nok nogen, der vil mene, at ISS' udmelding er på et konservativt niveau - specielt når de nu baserer fremtiden på de områder, hvor væksten er stærk, siger Mikkel Emil Jensen.