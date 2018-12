Modegiganter vil være klimaneutrale i 2050

Relateret indhold Artikler

Modeindustrien skal om godt 30 år ikke længere udlede drivhusgasser, der er skadelige for det globale klima.



Det er målet hos en række af verdens største modehuse, der er gået sammen om at skærpe ambitionerne på klimaområdet.



Blandt firmaerne er H&M, Hugo Boss, Puma, Levi's og Adidas, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med FN's årlige klimamøde i Polen.



I sidste uge udsendte danske Bestseller også en ny bæredygtigheds strategi, hvis mål er at nå klima-positiv effekt. Men der er ikke sat årstal på. Det er ikke muligt at gøre, da ingen kan se frem til f. eks. 2050, mener Bestseller.



I alt 43 tøjfirmaer vil konkret arbejde for at ramme en nettoudledning af klimagasser på nul senest i 2050. Samtidig forpligter de sig til at reducere udledningerne med 30 procent inden 2030.



Modebranchen er en af de store syndere, når det gælder CO2-udledning. Ifølge tal fra FN bidrager den samlede tøjproduktion til omkring ti procent af de globale udledninger, og da der bliver solgt flere og flere beklædningsgenstande rundtom i verden, truer det med at være en hæmsko for grøn omstilling.



FN's klimachef, Patricia Espinosa, kalder aftalen "unik".



"Modeindustrien er altid to skridt foran, når det handler om at definere verdenskultur, så jeg er glad for at se, at den nu også fører an i forhold til klimahandling," siger hun i meddelelsen.



Også Mærsk er medunderskriver af aftalen. Den danske transportgigant fragter næsten hver femte container rundt på verdenshavene - og dermed også en hel del tøj.



Mærsk offentliggjorde tidligere på måneden ambitionen om at blive klimaneutral i 2050. For at nå målet er det ifølge selskabet nødvendigt, at der i 2030 findes skibe, der ikke udleder CO2 og samtidig er til at betale.