Orphazyme: Vigtigt datasæt forsinkes til første kvartal

Medicinalvirksomheden Orphazyme har skudt offentliggørelsen af det fulde datasæt fra fase 2/3-studiet med lægemiddelkandidaten Arimoclomol til behandling af den arvelige hjernesygdom Niemann-Pick type C til første kvartal af 2019 fra tidligere annonceret fjerde kvartal i år.



Orphazyme er i færd med en grundverifikation af dataene, der skal gennemføres inden den statistiske analyse af studiet.



"I dette afgørende studie tæller ethvert datapunkt, hvilket har fået os til at gennemføre analysen med størst mulig detaljeringsgrad," siger forskningsdirektør Thomas Blaettler fra Orphazyme i en meddelelse.



De foreløbige data fra fase 2/3-studiet blev offentliggjort i september, og der var ikke tale om et homerun.



Studiet indikerede, at gruppen af patienter, der fik Arimoclomol, havde effekt af behandlingen sammenlignet med placebo, men det kunne ikke fastslås med statistisk signifikans.



Administrerende direktør i Orphazymes, Anders Hindsby, sagde dog ved den lejlighed til Ritzau Finans, at der var grund til optimisme.



Blandt andet viste undersøgelsen, at en undergruppe af patienterne på over fire år havde effekt. I alt udgjorde undergruppen 44 af de 50 patienter, og her var der tale om statistisk signifikans. I det samlede antal patienter var p-værdien 0,07 og indikerede, at der er 7 pct. risiko for, at resultaterne er tilfældige og ikke dækkende for virkningen.



"Det er nærmest så tæt på, som man kan komme (på statistisk signifikans, red.) i så lille en størrelse afprøvning," sagde Anders Hinsby i september.



/ritzau/FINANS