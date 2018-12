Peter Norvig fradømt retten til at være ejendomsmægler

Eksklusivt for kunder

Den kendte ejendomsmægler Peter Norvig er frataget retten til at drive erhvervsmæglervirksomhed. Norvig får personligt en bøde på 75.000 kr. og virksomheden Living Homes, hvor han er ansat, må hoste op med 200.000 kr. i bøde for at smøle med tilbagebetaling...