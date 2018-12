Karsten Dybvad stopper i Dansk Industri med øjeblikkelig virkning

Efter Karsten Dybvad formelt er blevet valgt til bestyrelsesformand i Danske Bank stopper han nu som adm. direktør i Dansk Industri.



Det skriver DI i en pressemeddelelse.



"Karsten og jeg er helt enige om, at det ikke er muligt at bestride de to job samtidigt. Derfor får Karsten nu mulighed for at koncentrere sig om Danske Bank," siger formand i DI, Lars-Peter Søbye.



I meddelelsen fremgår det også, at Kim Graugaard bliver fungerende adm. direktør, men han er ikke kandidat til jobbet, så DI går på jagt efter en ny topchef efter Karsten Dybvad.



Karsten Dybvad har været adm. direktør i DI i otte år.



"Karsten videregiver et stærkt og indflydelsesrigt DI, der er den helt centrale erhvervsorganisation i Danmark, og som har flere medlemmer i dag end nogensinde før," siger Lars-Peter Søbye.



Det var på forhånd ventet, at Karsten Dybvad ikke både kunne være topchef i den magtfulde erhvervsorganisation og formand i Danske Bank på samme tid.



Det sagde Lars-Peter Søbye 6. november i år, da A.P. Møller Holding indstillede Karsten Dybvad til posten.



"På sigt er det ganske enkelt ikke muligt at løfte to så krævende job samtidigt, og derfor er det også åbenbart, at DI vil få brug for en ny adm. direktør, som kan overtage ansvaret for at videreudvikle DI som Danmarks ubetinget største og mest betydningsfulde erhvervsorganisation," sagde Lars-Peter Søbye.