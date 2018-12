Stor ledelsesrokade i Ford: Fem får nye direktørtitler - én går på pension

For at skrue op for fleksibiliteten og nå målet om en ebit-margin (overskudsgrad) på 6 pct. laver bilproducenten Ford nu en stor ledelsesrokade i den europæiske del af forretningen.



Det skriver Ford i en meddelelse.



Rokaden betyder, at Gunnar Herrmann, der i dag er formand for Ford-Werke, nu bliver adm. direktør for Business Transformation i Ford Tyskland. Her får han ansvaret for implementeringen af Fords tyske plan, der går under navnet "Sprint to 6 Reset & Redesign".



Graham Hoare bliver udnævnt til adm. direktør for Business Transformation i Ford Storbritannien, hvor han skal stå for implementeringen af Fords plan i Storbritannien.



Begge nye direktører vil rapportere til Steven Armstrong, der er Ford-koncernens vicedirektør og direktør for Ford i Europa, Mellemøsten og Afrika.



"Gunnar og Graham medbringer stor ekspertise til deres nye roller, der skal gennemføre omstruktureringen af Ford i deres respektive lande," udtaler Steve Armstrong.



Udover at Ford vil omstrukturere virksomhedens globale arbejdsstyrke, skal ændringerne i organisationen "øge kontrollen, fremskynde beslutninger og reducere bureaukrati", skriver Ford.



Nye titler - ansvarsområder overtages af andre



Men Gunnar Herrmann og Graham Hoares nye titler, betyder, at deres ansvarsområder skal overtages af andre.



Derfor skal Andrew Brumley, der i dag er chefingeniør for Vehicle Evaluation and Verification hos Ford Europa, nu overtage Hoares ansvarsområder som direktør for Global Vehicle Evaluation and Verification hos Ford Europa.



Gunnar Herrmanns ansvar for kvalitetsafdelingen overtages af Lee Walker. Det betyder, at han bliver direktør for Quality hos Ford Europa.



Afdelingen vil fremover rapportere til Casper Dirk Hohage, der nu bliver ansvarlig for afdelingen samtidig med hans nuværende stilling som vicepræsident for Sustainability, Environment and Safety Engineering.



En direktør går på pension



Udover ledelsesrokaden har Kevin Reynolds, adm. direktør for Ford Europas strategiske afdeling, valgt at gå på pension efter mere end fire årtier i virksomheden med virkning fra den 31. december 2018.



"Kevin har været en nøgleperson bag den strategiske drift for en række vigtige projekter og ændringer, som vi har implementeret i vores forretning det seneste årti, herunder frasalget af Jaguar Land Rover og indgåelsen af nogle af vores mest succesrige joint ventures," siger Steven Armstrong.



Hvem der skal afløse Kevin Reynolds er endnu ikke meldt offentligt ud.



Indtil da vil den strategiske afdeling rapportere til Will Periam, der også er finansdirektør og vicedirektør i Fords finansafdeling.