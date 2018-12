Medie: Fuld pilot forpurrer obligationssalg

En episode med en fuld pilot har tilsyneladende forpurret Japan Airlines' planer om at sælge virksomhedsobligationer for godt 580 mio. kr., skriver Bloomberg News.



Salget skulle være gennemført fredag, men er blevet udskudt.



"Investorerne bliver i stigende grad fintfølende over for virksomheder, der har været involveret i skandaler," siger kapitalforvalter Takahiro Oashi fra Asahi Life Asset Management til Bloomberg News.



Topchefen for Japan Airlines, Yuji Akasaka, annoncerede i sidste uge, at han går 20 pct. ned i løn til og med februar, efter at en af flyselskabets piloter var alkoholpåvirket, da han mødte op den 28. oktober for at flyve på ruten London-Tokyo.



God ledelsesskik er ifølge Bloomberg News et varmt emne i Japan i disse dage, ikke mindst efter at topchefen for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen, Carlos Ghosn, blev anholdt sigtet for svindel med oplysninger om sit honorar.



/ritzau/FINANS