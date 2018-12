Japansk spilgigant stiger på positiv og imødeset lancering

Relateret indhold Artikler

Japanske Nintendo, der er kendt for at udvikle spil til konsol, har fredag en god dag på børsen i Tokyo i forbindelse med lanceringen af et af selskabets mest imødesete spil i indeværende år.



Spillet "Super Smash Bros. Ultimate," hvor forskellige karakterer kæmper mod hinanden, er således sendt på markedet fredag, og det er sket med gode og positive anmeldelser i ryggen.



Ifølge Metacritic, som indsamler omtale omkring eksempelvis spil, har den seneste udgave fået en af de bedste modtagelser blandt brugerne og anmelderne i "Super Smash Bros."-serien.



"Det er et af de mest imødeset spil i selskabets pipeline for i år. Og i "Super Smash Bros."-serien er det et af de største og mest vigtige spil, blandt andet fordi det har det største udvalg af karakterer, der kan spilles med," siger Atul Goyal, senioranalytiker i Jefferies, i et interview med Bloomberg TV.



Nintendo har da også grund til at håbe på et stort salg af "Super Smash Bros. Ultimate", da selskabet for hele det igangværende regnskabsår, som løber til slutningen af marts næste år, regner med at nå en samlet omsætning på 1200 mia. yen.



Til sammenligning viste halvårsregnskabet i slutningen af oktober, at selskabet efter årets første seks måneder blot havde solgt for 389 mia. yen - altså knap en tredjedel af det forventede for hele året.



Fredagens spillancering har bidraget til at sende Nintendo-aktien op med 2,4 pct. på børsen i Tokyo, hvor de ledende indeks, Nikkei og Topix, samtidig noterer stigninger på henholdsvis 0,8 pct. og 0,7 pct.



Kursstigningen luner for Nintendo-aktien, der i løbet af det snart forgangne kalenderår er faldet 20,5 pct.



/ritzau/FINANS