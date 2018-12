Mens flere af Danmarks tætte allierede af frygt for spionage fra Kina udelukker den kinesiske telegigant Huawei fra landenes kritiske teleinfrastruktur, fortsætter TDC samarbejdet med det omstridte selskab.



Siden 2014 har Huawei stået for drift, vedligehold og levering af udstyr til det danske teleselskabs mobilnet, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.



Huawei er også en central aktør i de indledende skridt i opbygningen af TDC's kommende 5G-netværk, selv om bl.a. USA, Australien og New Zealand tidligere på året har lukket 5G-nettet for Huawei, af frygt for at styret i Beijing via bagdøre i systemet skal få fingre i følsomme oplysninger.



Efter at chefen for den britiske efterretningstjeneste, MI6, i denne uge advarede mod de kinesiske teknologigiganters indtog i 5G-nettet, har også Storbritanniens største teleselskab, British Telecom, besluttet, at Huawei skal afskæres fra 5G-nettet, samt at alt udstyr fra den kinesiske telegigant skal fjernes fra det britiske selskabs 4G-mobilnetværk.



Udviklingen i Storbritannien får nu Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der har et tæt samarbejde med MI6, på banen.



Huawei er på "de danske sikkerhedsmyndigheders radar", når det gælder udbygningen af 5G-nettet, oplyser FE-chef Lars Findsen og påpeger, at det ikke mindst er pga. den "dynamik, der er imellem selskaber i Kina og den kinesiske stat".



TDC oplyser, at selskabet ikke er afklaret om, hvorvidt det vil fortsætte samarbejdet med Huawei, når en seksårig kontrakt udløber næste år. TDC vil heller ikke svare på, om det kinesiske selskab deltager i 5G-nettet, men understreger i en mail, at TDC "altid følger de danske myndigheders anbefalinger".



