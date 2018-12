Huaweis finanschef, Meng Wanzhou, som Canada har anholdt på anmodning fra USA, er mistænkt for at have deltaget i transaktioner, hvor det globale banksystem blev anvendt for at undvige amerikanske sanktioner mod Iran, siger kilder tæt på sagen til Reuters i Washington.



USA har undersøgt, hvorvidt Huawei Technologies Ltd. krænkede USA's sanktioner mod Iran siden 2016.



De angiveligt illegale transaktioner skulle være foregået gennem banken HSBC Holdings Plc.



I 2012 betalte HSBC op mod to milliarder dollar for at have krænket USA's sanktioner og for at have brudt landets love mod hvidvaskning af penge.



Hverken HSBC eller Huawei vil kommentere Reuters oplysninger.



Kina kræver Huawei-direktør løsladt



Kinas regering krævede torsdag, at Meng Wanzhou "øjeblikkeligt løslades". Hun blev anholdt i lørdags under en mellemlanding i Vancouver.



En talsmand for regeringen i Beijing siger, at Kina ønsker en forklaring på, hvorfor hun er anholdt uden at kende til anklagen. Det krænker hendes menneskerettigheder, lyder det.



Meng risikerer at blive udleveret til USA. Men sagen er fortsat noget uklar.



Meng er datter af Huaweis stifter, Ren Zhengfei. Han er tidligere ingeniør i den kinesiske hær.



Affæren kan gøre de meget komplicerede forhandlinger om handel mellem Kina og USA endnu mere besværlige.



Meng blev anholdt, samme dag som præsidenterne for USA og Kina mødtes i Argentina og enedes om at udsætte en strid om handel i tre måneder.



