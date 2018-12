Jeudan og revisionsfirmaet PwC vil ikke finde sammen i en fælles investering i et nyt domicil til 1,6 mia. kr. til PwC på Marmorholmen på Østerbro i København.



Det oplyser Jeudan torsdag aften efter børslukketid i en meddelelse til fondsbørsen.



Tilbage i juli lød det ellers fra Jeudan, at man var i forhandlinger om en investering fra Jeudans side, og det var ventet, at en aftale kunne indgås inden udgangen af 2018.



"Jeudan og PwC har i dag afbrudt disse drøftelserne uden resultat," hedder det dog torsdag.



I juli indgik Jeudan og PwC en hensigtserklæring om byggeriet på Marmormolen.



Domicilet var planlagt til at blive på 40.000 kvadratmeter og skulle stå klar senest i 2022. Jeudan fortalte dengang, at selskabet regnede med at investere 1,6 mia. kr. i projektet.



/ritzau/FINANS