Omfanget af de betalinger, som Deutsche Bank har håndteret for Danske Banks filial i Estland i perioden 2007 og frem til de to banker stoppede samarbejdet i 2015, er 31 mia. euro (231 mia. kr.) højere end de 132 mia. euro (986 mia. kr.), der hidtil har været fremme.



Det skriver Financial Times.



Avisen har sine oplysninger fra et internt memo.



Med den oplysning har Deutsche Bank behandlet omkring firefemtedele af de 200 mia. euro, som er blevet som behandlet gennem Danske Banks lille filial i Estland. Ifølge memoet har Deutsche Bank behandlet omkring 1 mio. transaktioner i de otte år, som samarbejdet foregik i.



/ritzau/FINANS