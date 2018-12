Britiske luftfartsmyndigheder forlanger nu, at det irske luftfartsselskab Ryanair udbetaler erstatninger til passagerer, som i sommer var berørt af aflyste flyafgange, da medarbejdere i Ryanair strejkede.



Det skriver Financial Times.



Ryanair oplevede gennem sommeren 2018 at måtte aflyse en lang række afgange, mindst 650, på grund af strejke blandt medarbejderne. Selskabet har dog indtil nu nægtet at udbetale erstatning til passagerer, der har klaget, fordi der var tale om "ekstraordinære omstændigheder".



Nu forlanger de britiske myndigheder, i form af UK Civil Aviation Authority (CAA), dog, at Ryanair griber til lommerne. CAA peger på, at det er Ryaniars pligt på baggrund af EU-Kommissionens direktiv nummer 261 om passagerrettigheder.



CAA har tidligere henvist passagerer til at klage til AviationADR, som er et klagenævn for luftfartspassagerer, men Ryanair har meldt sig ud af nævnet, og derfor har CAA nu udstedt et påbud til Ryanair. Hvis Ryanair fortsat nægter at erstatte passagererne, så kan CAA i sidste ende bede en domstol om at dømme Ryanair til at betale.



Kompensation på op til 600 euro



Ryanair på sin side holder dog fast i, at der var tale om "ekstraordinære omstændigheder", hvilket betyder, at der ikke skal udbetales erstatninger. Her henviser luftfartsselskabet til, at flere tidligere retsafgørelser stadfæster dette i forbindelse med strejker.



"Domstole i Tyskland, Spanien og Italien har allerede afgjort, at strejker er "exceptionelle omstændigheder", og kompensation gennem direktiv 261 er ikke anvendelig. Vi forventer af UK CAA og domstolene vil følge denne præcedens," hedder det fra Ryanair ifølge Financial Times.



Det er dog ikke helt sikkert. For i april i år slog EU-Domstolen fast i en sag mod TUIfly, at såkaldte "wildcat" strejker, hvor fagforeningsmedlemmer strejker uden om fagforeningernes ledelse, er omfattet af direktivet, og at konflikter mellem et luftfartsselskab og dets medarbejdere ikke er unormalt.



"Det fører egentlig frem til konklusionen, at EU-Domstolen vil have ganske lidt sympati for strejker blandt luftfartspersonale," siger Simon Phippard, jurist i advokatfirmaet Bird & Bird , til avisen.



Ifølge direktivet for passagerrettigheder kan passagererne kræve kompensation på 250 euro, 400 euro eller 600 euro alt afhængig af rejsens længde. Desuden er passagerer berettiget til kompensation for forplejning og overnatning.



Ifølge Financial Times kan Ryanair risikere at skulle betale op mod 8 mio. euro i erstatning, hvis man taber en sag.



/ritzau/FINANS