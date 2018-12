Milliardær-familie fortsætter udsalget - sælger Designers Remix

Tøjselskabet IC Group, der er kontrolleret af milliardærfamilien Martinsen, har solgt alle aktierne - 51 pct. - i Designers Remix til Hesselbjerg Holding. Det oplyser selskabet onsdag eftermiddag.



Dermed fortsætter udsalget i IC Group, der i juni solgte sit største brand, Peak Performance.



Salget betyder, at Designers Remix fra og med halvårsrapporten for regnskabsåret 2018/19 vil blive påført som en ophørt aktivitet. Regnskabet ventes offentliggjort 6. februar.



De fortsættende aktiviteter i regnskabsåret 2018/19 ventes samlet at udvikle sig fladt på omsætningen, målt i lokal valuta, og EBIT-marginen ventes at være på 0-1 pct. før engangsomkostninger i relation til transformation af koncernens struktur.



Investeringer forventes på cirka 4 pct. af den årlige omsætning primært drevet af Tiger of Sweden, oplyser selskabet.



IC Group oplyser, at de finansielle forventninger til hvert af koncernens fortsættende forretningssegmenter er uændrede.



/ritzau/FINANS