Danske Bank-bøde kan blive mindre: Aktien tordner frem

En mulig bøde til Danske Bank for brud på de europæiske hvidvasklove kan blive mindre end Danske Bank selv har regnet med.



Danske Bank har afsat 2,7 mia. dollar (17,8 mia. kr.) i reserve til at kunne afbøde de stød, eventuelle bøder i kølvandet på hvidvaskskandalen i bankens estiske afdeling kan give.



Men nu siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, at der er et par formildende omstændigheder, der kan gøre bøden mindre, skriver Bloomberg News.



Det er blandt andet bankens samarbejde med myndighederne samt de massive ændringer i ledelseslaget, lyder det.



"Det er noget, folk tager med i overvejelserne," siger Jesper Berg om udmålingen af bøder til Danske Bank.



Det har onsdag eftermiddag fået aktien til at stryge i vejret med over 5 pct.



Sigtet af bagmandspolitiet



Tidligere har analytikere fra Nordea og Bloomberg Intelligence vurderet, at bøden bliver lavere end det beløb, Danske Bank har sat af.



"Baseret på bøder, der er opkrævet fra lignende europæiske banker for at brud på antihvidvasklove, vil en sammenlignelig bøde blive lavere end 13 mia. kr.," skrev analytikerkorpset i Nordea i slutningen af november.



Danske Bank blev i november sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven. De fire forhold, som banken blev sigtet for, foregik alle i bankens estiske filial fra 2007 til 2016.



Op mod 1500 mia. kr. strømmede gennem Danske Banks estiske filial i perioden 2007-2015, uden at banken havde styr på transaktionerne.



Mange af de milliarder anslås at være blevet hvidvasket for bl.a. russiske politikere og kriminelle. Ifølge Danske Bank opdagede man hvidvaskproblemerne i 2014. Banken er dog gentagende gange før 2014 blevet advaret af både estiske og russiske myndigheder.