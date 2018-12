Mærsk vil reducere CO2-emissionen til nul inden 2050

Verdens største containerrederi, Maersk Line, har forpligtet sig til at reducere netto kuldioxid-emissionen til nul i 2050.



Det udfordrer en industri, der både er en af verdenshandlens vigtigste og en af de værste forurenere, til at komme med radikale løsninger i det næste årti.



Det skriver Financial Times.



A.P. Møller-Mærsk oplyser, at hele selskabets forsyningskæde fra motorproducenter til teknologileverandører sammen skal lave en plan om at bygge emissionsfrie skibe inden 2030 for at imødekomme det endelige mål.



"Vi bliver nødt til at stoppe forbruget af fossile brændstoffer. Vi bliver nødt til at finde en anden type brændstof eller en anden måde at drive forretning på. Dette er ikke bare en ny nedskæringsøvelse. Det er en øvelse, hvor vi som et selskab, bliver nødt til at adskille os fra resten," siger Søren Toft, der er koncerndirektør, til Financial Times.



Selv om Mærsks mål er langt ude i fremtiden, er det et af de mest ambitiøse blandt de globale industrikoncerner.



Mærsk fokuserer ikke blot på at bruge en type teknologi som biobrændstof eller hydrogen, men forsøger i stedet at finde en ny bæredygtig løsning, da de fleste skibe har en levetid på mellem 20 og 25 år.



/ritzau/FINANS