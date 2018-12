Tysk kemigigant venter solid vækst de næste år efter Monsanto-overtagelse

Relateret indhold Aktieordbog

Den tyske kemi- og medicinalvirksomhed Bayer har i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag onsdag lanceret nye målsætninger for omsætnings- og indtjeningsvæksten i de kommende år.



For omsætningen sigter Bayer efter en årlig gennemsnitlig vækst på mellem 4 og 5 pct. frem mod 2022. Det skal til den tid gerne give en årlig omsætning på omkring 52 mia. euro, hvor der til sammenligning ventes en omsætning på 44,6 mia. euro i 2018.



En del af vækstforventningen er bundet op på overtagelsen af branchekollegaen Monsanto, fremgår det af pressemateriale, som Bayer har offentliggjort i forbindelse med kapitalmarkedsdagen.



I forhold til driftsoverskuddet (EBITDA) før særlige poster venter Bayer at kunne præstere en årlig gennemsnitlig vækst på 9 pct., som gerne skal bringe det forventede overskud op til omkring 16 mia. euro i 2022.



Forleden offentliggjorde Bayer planer om at reducere sin samlede medarbejderstab med cirka 12.000 medarbejdere, hvilket er i overkanten af hver tiende ansatte i hele koncernen, hvor der i dag beskæftiges omkring 118.200 medarbejdere på verdensplan.



/ritzau/FINANS