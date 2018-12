Chemometec opjusterer forventninger efter god salgsudvikling

Relateret indhold Tilføj søgeagent ChemoMetec Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer ChemoMetec Aktieordbog

Opdateret kl. 10.22 - Chemometec, der producerer celletællere til blandt andet medicinalbranchen og landbruget, opjusterer forventningerne til salget og driftsindtjeningen.



For regnskabsåret 2018/19 ser Allerød-virksomheden nu en omsætning på 146-150 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 45-50 mio. kr. Det skal holdes op imod tidligere forventninger på henholdsvis 131-137 mio. kr. og 33-37 mio. kr.



I en meddelelse til fondsbørsen forklarer Chemometec, at selskabet over en periode har oplevet en betydelig vækst i omsætningen på det amerikanske marked, og at efterspørgslen efter selskabets celletællingsprodukter fortsætter med at udvikle sig positivt og bedre end forventet.



"Omsætningsvæksten er primært relateret til forretningsområdet Life Science Research, cellebaseret immunterapi samt farmaceutisk produktions- og kvalitetskontrol."



"Den højere end forventede omsætning kan både tilskrives flere solgte instrumenter og forbrugsvarer samt højere produktpriser som følge af en ændret rabatstruktur," skriver Chemometec i meddelelsen.



Tidligere i år opjusterede Chemometec ligeledes sine forventninger til 2018/19, og i løbet af regnskabsåret 2017/18 opjusterede selskabet også sine forventninger over flere omgange.



Efter onsdagens opjustering er Chemometec-aktien gået fra et minus til et plus, og ud på formiddagen stiger aktien 10,9 pct. til 87,60 kr.

/ritzau/FINANS