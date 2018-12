Maersk Drilling indgår alliance med efterforskningsselskab

Maersk Drilling har indgået et samarbejde med et nyetableret olie- og gasefterforskningsselskab ved navn Seapulse. Ifølge aftalen skal Maersk Drilling stille med borerigge og stå for borearbejdet på i alt 12 offshore brønde.



Det fremgår af en pressemeddelelse.



Programmet ventes indledt i midten af 2019 og ventes at vare i 490 dage.



Programmet omfatter borearbejde på både lavt vand og store havdybder i adskillige regioner og vil omfatte en kombination af jack-up-rigge, flydende rigge og boreskibe.



Det er aftalt, at Maersk Drilling stiller sine ydelser til rådighed til den gældende markedspris, når opgaven udføres. Herudover er der en incitamentsordning.



Maersk Drilling venter at hente underleverandører ind til at stå for arbejde på hovedparten af brøndene.



/ritzau/FINANS