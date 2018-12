Brøndby IF skal bruge 15,6 mio kr: Vil gennemføre kapitaludvidelse

Opdateret kl. 09.00 - Fodboldklubben Brøndby IF skal bruge 15,6 mio. kr. til at dække en række investeringer, og bestyrelsen har derfor besluttet at beslutning om at foretage en kapitalforhøjelse uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.



Det skriver Brøndby IF i en meddelelse.



"Årsagen til kapitaludvidelsen er, at der i 2018 er foretaget investeringer til forbedringer af den samlede stadionoplevelse for fans, bl.a. med etableringen af fanzonen og familieloungen, samt investeringer i den sportslige sektor, bl.a. i spillertruppen samt omstruktureringen af Brøndby Masterclass," lyder det i meddelelsen.



Fodboldklubbens bestyrelse sigter mod, at kapitaludvidelsen er gennemført senest i slutningen af marts.



Da Brøndby IF sendte et regnskab på gaden i slutningen af november, nedjusterede fodboldklubben årets forventede resultat.



"Brøndby IF har ikke realiseret sportslige resultater i Superligaen indtil nu i sæsonen 2018/19 på det niveau, som der tidligere var forventet, hvilket har haft en negativ indvirkning på indtjeningen fra bl.a. TV, entré og lignende kampdagsindtægter, hvorfor Brøndby IF nu forventer et positivt resultat før skat for 2018 i niveauet 10 – 12 mio. kr., hvor der tidligere var forventet et overskud i niveauet 12 – 22 mio. kr. Indregnet i ovenstående forventninger er, at Brøndby IF slutter på en 3. plads i Superligaen til nytår," skrev Brøndby IF's adm. direktør, Jesper Jørgensen, i regnskabet.



Her udgjorde fodboldklubbens nettoomsætning i årets første ni måneder 141,5 mio. kr., som var 32,4 pct. højere end i 2017.



Og trods nedjusteringen forlængede klubbens hovedinvestor og ejer Jan Bech Andersen forlænget sin støtteerklæring.