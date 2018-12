Finanstilsynets formand afviser kendskab til Nordeas planer med udbyttefond

Finanstilsynets formand, David Lando, frikender sig selv i sagen, hvor han sad i bestyrelsen i fonden Investin Pro, der spekulerede i schweizisk udbytteskat.I et brev til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget i Folketinget afviser han at have haft kendskab til Nordeas planer.I fonden, der var administreret af Nykredit og havde Nordea som eneste investor, købte Nordea schweiziske aktier for 17 mia. kr.Nordea ejede dog kun aktierne i få måneder hen over udbyttesæsonen, hvorefter de solgte dem tilbage til de investorer, de havde købt dem af. Det gav storbanken mulighed for uretmæssigt at få refunderet udbytteskat.Men David Lando, der sad i bestyrelsen i Investin Pro fra 2005 til 2011 mener ikke, at han og resten af bestyrelsen blev underrettet."Hverken jeg eller den øvrige bestyrelse for Investin Pro var informeret om Nordeas ageren. Tværtimod viserbestyrelsesprotokollen og den øvrige dialog med NPA, at bestyrelsen gentagne gange blev forsikret om, atSwiss Equity Afdelingens investor var dansk," skriver han.Nykredit afviste i første omgang også at kende til formålet med fonden, men måtte senere, efter at have foretaget en intern undersøgelse, erkende, at flere medarbejdere var bekendt med det.Hele David Landos brev kan læses her