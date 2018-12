Medie: PKA og ATP jagter Ørsteds milliarddyre elforretning

Den danske pensionskasse PKA vil angiveligt lægge et bud på Ørsteds datterselskab Radius, der ejer og driver elnettet for ca. en million kunder på sjælland. Det erfarer mediet Energiwatch , som ikke bringer navnet på nogle af sine kilder til oplysningerne, men skriver, at der er tale om kilder "tæt på salgsprocessen"Buddet skulle komme fra PKA i samarbejde med den canadiske pensionskasse Omers. Netop Omers var et af de selskaber, som Bloomberg News i går aftes dansk tid kunne berette om har budt på Radius. En historie, der ligeledes byggede på anonyme kilder.Ifølge Energiwatch er også ATP nævnt blandt det interesserede køberfelt og skulle angiveligt have i sinde at lægge et bud sammen med energiselskabet Seas NVE, der i dag er Ørsteds største aktionær efter den danske stat.Hverken PKA, ATP eller Ørsted har ønsket at kommentere oplysningerne, som Energiwatch frembringer.I juni måned gjorde både PKA og Seas-NVE det klart her i Børsen , at man var interesseret i at kigge nærmere på Radius."Der er ingen tvivl om, at frasalget af Ørsteds elforretning åbner en meget interessant mulighed set med Seas-NVE's øjne," sagde adm. direktør i Seas NVE Jesper Hjulmand i en skriftlig kommentar.Investeringsdirektør i PKA Michael Nellemann Pedersen fortalte, at han så det som mest sandsynligt, at et eventuelt opkøb vil foregå sammen med andre pensionsselskaber – som selskabet altså ifølge Energiwatch nye oplysninger pønser på i fællesskab med canadiske Omers."Nu skal vi tale med Danske Bank, som er Ørsteds rådgiver. Vi er en naturlig risikotager af denne type forretninger, bl.a. fordi vi har en lang tidshorisont. Afkastet bliver måske ikke tårnhøjt, men samtidig har man godt indblik i risikoen," sagde Michael Nelleman Pedersen i juni.Der har efterhånden været nævnt mange navne i forbindelse med salget af Radius. Bloomberg News nævnte i går også Brookfield Asset Management og Allianz i en artikel om, at prisen på Radius kan ende med at blive op mod 26 mia. kr., hvilket er langt højere ende de tidligere forlydender.I den nye historie fra Energiwatch fortæller anonyme kilder dog, at det reelle prisniveau for Radius ikke nærmer sig Bloombergs tal.Australske First State Investments har også været nævnt som køber, ligesom canadiske CDPQ har luftet interesse for Radius.