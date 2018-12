Icelandair gør midlertidig topchef permanent

Relateret indhold Aktieordbog

Den midlertidige topchef i Icelandair får nu opgaven på permanent basis.



Det kriseramte flyselskab har tirsdag morgen udnævnt Bogi Nils Bogason som administrerende direktør. Han havde i forvejen været fungerende på den post siden slutningen af august, hvor Björgólfur Jóhannsson stoppede i forbindelse med Icelandairs anden nedjustering i år. Inden da var Bogi Bogason finansdirektør i selskabet.



Icelandairs aktie har dykket kraftigt de seneste dage, efter at en overtagelse af Wow Air er gået i vasken. Nu skal selskabet sælge nye aktier for at styrke kapitalen.



Icelandair-aktien faldt i løbet af torsdag, fredag og mandag med i alt 27,5 pct. til 8,08 islandske kr. og er dykket med mere end 50 pct. siden januar.



/ritzau/FINANS