Efter en række år med stærk vækst ventes eksporten af dansk medicin for første gang at krydse 100 mia. kr. i værdi på et år.



Det skriver Finans.



Når branchen runder det skarpe hjørne, understreger det biotek og medicin som vigtige aktører i dansk økonomi, og samtidig sætter det andre branchers betydning for den danske velstand i relief. Eksempelvis eksporterer dansk landbrug for 32 mia. kr. grise i 2017.



"Det er super flot, at vi nu rammer det magiske tal på 100 mia. kr., som endda er konservativt. Danmark er nu et life science-land, og det bedste af det hele er, at det kommer på baggrund af stigende levestandard verden over," siger Ida Sofie Jensen, administrerende direktør i Lægemiddelindustriforeningen (Lif) til Finans.



Hun regner samtidig med, at fremgangen vil fortsætte, fordi den danske branche i dag er global og derfor bedre kan udnytte potentialet sammenlignet med for syv-otte år siden, da sektoren var mest rettet mod det europæiske marked.



/ritzau/FINANS