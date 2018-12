Ritzau stævnet for hacking og industrispionage hos konkurrerende medie

Nyhedsbureauet Ritzau er blevet stævnet for hacking og industrispionage, efter mediet i august havde adgang til systemer hos Vocast, der er et konkurrerende medie. Og Ritzau selv erkender at have haft adgang "ved en dum fejl", men afviser alle anklager om tyveri af data og forretningshemmeligheder.Det skriver Berlingske Nyhedsmediet er blevet stævnet, efter fire medarbejdere hos Ritzau i august havde adgang til interne systemer hos den konkurrerende virksomhed Vocast, skriver Berlingske, der tilføjer, at Ritzau ifølge stævningen brugte de interne systemer til at kopiere data fra konkurrenten."Jeg synes, at det er et kæmpe problem, at en institution som Ritzau, som alle kender, og alle bør kunne stole på, ulovligt skaffer sig adgang til en konkurrents software og bruger den adgang til at stjæle data," siger Henrik Steen Madsen, direktør og medejer af Vocast, til Berlingske.Men Ritzau fastholder selv, at det hele drejer sig om en fejl."Vi har begået en fejl for at hjælpe en kunde. Vi har ikke haft nogen økonomisk gevinst, og det har ikke givet Vocast et tab. Så vi undrer os meget over sagen og tager stævningen roligt," siger Lars Vesterløkke, adm. direktør og chefredaktør på Ritzau Bureau, til Berlingske.Vocast og Ritzau konkurrerer på det danske marked for pressemeddelelser. Vocast er ejet af Henrik Steen Madsen og Jens Hamborg Koefoed, mens Ritzau er ejet af danske dagblade og mediehuse.