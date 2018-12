Medier: Giganter byder op til 26 mia kr for Ørsted-selskab

Relateret indhold Aktieordbog

En række selskaber, herunder Brookfield Asset Management, Allianz og Omers, har budt på Ørsteds elnetselskab, Radius. Det kan være op mod fire milliarder dollar værd eller 26 milliarder kroner.



Det skriver Bloomberg News ifølge Ritzau Finans med henvisning til kilder, der ikke ønsker at stå frem.



Den første runde af bud blev indleveret i sidste uge, lyder det fra kilderne.



Repræsentanter for de førnævnte selskaber og Ørsted har ikke ønsket at kommentere oplysningerne over for Bloomberg News.



Ørsted skiftede i 2017 navn fra Dong Energy. Det skete i forbindelse med et strategisk skifte mod grøn energi og efter et omstridt og udskældt forløb, hvor staten solgte en stor andel af selskabet til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.



Dong Energy blev ifølge mange kritikere solgt for billigt af den daværende regering og daværende S-finansminister Bjarne Corydon. Han er nu chefredaktør på Børsen.



Samtidigt var der modstand mod, at man privatiserede elnettet, hvor staten også fastholdt en ejerandel på mere end 50 procent.



I juni fortalte Ørsted, at man gerne vil sælge den del af forretningen, der sælger el i Danmark til forbrugerne.



Ørsteds forretning inden for distribution af el er markant. I de første ni måneder af 2018 solgte divisionen "Customer Solutions" for 35,1 milliarder kroner strøm og fik et driftsresultat - resultatet før skat og renter - på 1,2 milliarder kroner.



/ritzau/