Lego Fonden afslører rekorddonation på 100 mio. dollar

Lego Fonden offentliggør i dag den største donation nogensinde i fondens historie. Det er fjerde generation i Lego-familien, Thomas Kirk Kristiansen, 39, der som formand for fonden kan løfte sløret for den rekordstore donation på 100 mio. dollar (ca. 655 mio. kr.).Donationen er øremærket til børn i flygtningelejre i Bangladesh samt Irak, Jordan og Libanon. De mange millioner skal primært komme børn til gode, der er flygtet fra krisen i Syrien samt de flere hundredetusinde Rohingya-flygtninge, der bor under kummerlige vilkår i flygtningelejre i Bangladesh."Vi har med bekymring fulgt den humanitære krise igennem flere år, og det ser desværre ud til at være en permanent tilstand, som vi føler, vi i Lego Fonden er nødt til at forholde os til," siger Thomas Kirk Kristiansen, der med donationen også varsler en ny æra for fonden."Oprindeligt var det humanitære område ikke tænkt ind i fondens arbejde, men i takt med, at vi internt i fonden har fået mere viden om børns leg, læring og udvikling, og hvor skadeligt det f.eks. kan være at bo flere år i en flygtningelejr uden mulighed for stimulering og leg, har vi besluttet at øge vores humanitære indsats," siger Thomas Kirk Kristiansen.Han fortæller, at donationen over en femårig periode skal fremme "læring gennem leg," og at pengene bl.a. vil gå til oprettelse af fysiske børnehaver samt uddannelse af omsorgspersoner i flygtningelejre.Donationen skal ses som en del af fondens nye strategi, men også som et resultat af, at Lego-gruppen - som fonden ejer 25 pct. af - har præsenteret solide overskud gennem en længere årrække."Lego-gruppens succes gennem de sidste 10-15 år har gjort, at vi i fonden har fået nogle helt andre muligheder. Derfor har det kun været naturligt for os at gentænke, hvordan vi griber opgaven an, og hvordan vi kan nå ud til endnu flere børn i hele verden og gøre en forskel," siger han.Christian Friis Bach, der er tidligere undergeneralsekretær i FN og nu generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp kalder donationen for "meget modig og vigtig," og han hæfter sig især ved, at Lego Fonden nu går ind på et felt, der er meget svært at operere i."Fonden kunne have valgt at donere pengene til mere etablerede områder, hvor der er bedre styr på sikkerhed, korruption og misbrug. Men ved at målrette midlerne til flygtningelejre kan man potentielt hjælpe flere tusinder af nogle af verdens mest sårbare børn," vurderer Christian Friis Bach, der især fremhæver værdien af leg og læring i krisesituationer."Mange af de her børn har hutlet sig igennem tilværelsen i fem-seks år uden mulighed for hverken leg eller uddannelse. Med donationen kan de få nogle brugbare redskaber til at komme videre i livet."Det er dog især donationens størrelse på 100 mio. dollar, der er bemærkelsesværdig og af et internationalt omfang, der er en sjældenhed i dansk sammenhæng. Det forklarer professor Anker Brink Lund fra Copenhagen Business School, der har forsket i fonde og bl.a. er medforfatter til "Dansk Fondshistorie." "Jeg kan ikke huske noget tilsvarende i den størrelsesorden," siger han og påpeger, at Lego Fonden med donationen tager et skridt opad på den globale scene."Fonden skriver sig nu ind i en international fondstradition, hvor man har et mere bredt og globalt udsyn end de fleste danske fonde har for vane. Derfor er det opsigtsvækkende, men det giver også god mening, for Lego er i forvejen multinational, både hvad angår produktion og afsætning," siger han."Det humanitære fokus er i disse år en global trend, som også de helt store amerikanske fonde er rigtig gode til. Vi ser f.eks. Bill & Melinda Gates Foundation, der har som mål at udrydde malaria i den tredje verden. Og det er i dén liga, Lego Fonden vil spille ind," vurderer Anker Brink Lund.