Volkswagen-direktør advarer om "sværeste år nogensinde" i 2019

Den tyske bilfabrikant Volkswagens compliancechef advarer om, at 2019 vil blive bilfabrikantens sværeste år nogensinde, mens Volkswagen forsøger at lægge dieselskandalen for tre år siden bag sig.



Det skriver Financial Times.



Volkswagen erkendte i 2015, at selskabet havde installeret misvisende software i op til 11 mio. af sine biler - herunder af mærkerne Volkswagen, Porsche og Audi, der fik bilerne til at aktivere en tilstand med lav forurening, når softwaren vurderede, at bilerne blev undersøgt, alt imens bilerne i den virkelige verden forurenede løs.



- Vi har stadig retssager i 50 lande rundt om i verden. Det vil blive det sværeste år for os. Det er ikke så meget bødernes størrelsesorden, men ren og skær kompleksitet. Det trætter vores arbejdsstyrke, siger Hiltrud Werner, der er bestyrelsesmedlem i Volkswagen Group, i et interview ifølge Financial Times.



Kilder, der er bekendte med Volkswagens lovmæssige kvaler, mener, at dieselskandalen som minimum vil gå ind i næste årti. Det er på trods af, at bilfabrikanten allerede har afsluttet flere søgsmål i Nordamerika, og at den i juni gik med til at betale en bøde på 1 mia. euro i et søgsmål.



Skandalen har i dag kostet Volkswagen 28 mia. dollar - svarende til 183,9 mia. kr.



/ritzau/FINANS