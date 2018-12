Vestas-konkurrent får største ordre nogensinde - 475 MW i Sverige

Den tyske vindmølleproducent Nordex, som er konkurrent til Vestas har fået sin største ordre nogensinde med en aftale om en komplet opførelse af vindmølleprojektet Nysäter i Sverige på 475 megawatt.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet.



Nysäter består af to projektsites, henholdsvis Hästkullen og Björnlandhöjen i Västernorlland, hvor Nordex samlet set skal levere og opsætte 114 vindmøller - fordelt på 104 N2149/4,0-4,5 møller og 10 N131/3900 møller - i henhold til en turnkey-aftale.



Det er Credit Suisse Energy Infrastructure og E.On, der har bestilt møllerne, og med i aftalen følger en toårig servicekontrakt.



- Ordren bekræfter vores nyeste teknologis konkurrenceevne, N149, som består de mest ekstreme undersøgelser og krav fra kunder og finansierende banker, siger salgsdirektør i Nordex Patxi Landa, som kalder Sverige et af de mest udfordrende markeder i Europa.



Installation af møllerne ventes at starte i marts 2020 i Hästkullen og i maj 2021 i Björnlandhöjden.



Nordex, som er børsnoteret i Tyskland, har produktionsfaciliteter i Tyskland, Spanien, Brasilien, USA og Indien



/ritzau/FINANS