Santa Fe Group har indgået aftale i form af et term sheet med Kobus Fourie, administrerende direktør for Santa Fe Australia, om at sælge aktiviteterne i Santa Fe og WridgWays i Australien. Salgsprisen er 1 australsk dollar.- Tab eller fortjeneste på salget ventes at være uvæsentligt og vil blive indregnet som ophørende aktiviteter, anfører Santa Fe.Santa Fe Group's topchef Martin Thaysen finder salget en ideel løsning. - Det var vigtigt for os at finde en bæredygtig fremtid for vores australske forretning, hvor vi tog mest muligt hensyn til både vores medarbejdere og kunder, siger han i meddelelsen og tilføjer:- Dette er den ideelle løsning, hvor vi får en særdeles kompetent og dedikeret partner i Australien, en fremtid for vores medarbejdere med karriere og vækstmuligheder og samtidigt en fortsat enestående kundeoplevelse for vores globale kunder i Santa Fe Relocation.De frasolgte aktiviteter ventes at realisere en omsætning på omkring 47 mio. euro og et driftsunderskud (EBITDA) svarende til et tab på omkring 6 mio. euro i 2018, hvoraf cirka 1,5 mio. er allokerede omkostninger fra Santa Fe Group's hovedkontor.FORVENTNINGER JUSTERESSanta Fe justerer på baggrund af salget forventningerne til 2018. Omsætningen ventes nu at blive 213 mio. euro mod tidligere omkring 260 mio. euro og EBITDA før særlige poster på omkring 2 mio. euro (tidligere var det et tab i EBITDA på 4 mio. euro for de fortsættende aktiviteter. - Transaktionen sker som et aktiesalg og ventes gennemført med udgangen af december 2018, oplyses det.Santa Fe Relocation indgår en 5-årig franchiseaftale med Kobos Fouries nyerhvervede forretning./ritzau/FINANS