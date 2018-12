Medie: Volkswagens dieselproblemer er langt fra ovre

Relateret indhold Artikler

Volkswagen har langt fra kunnet lægge sin store dieselskandale bag sig. 2019 - fire år efter skandalen brød ud - kan blive det mest udfordrende år for selskabet.



Det siger bilproducentens chef for compliance - regeloverholdelse - Hiltrud Werner til Financial Times.



"Vi har stadig sager kørende i 50 lande verden over. Det vil blive det mest udfordrende år."



"Det er ikke så meget størrelsen på de potentielle bøder, men kompleksiteten. Det udkører arbejdsstyrken, siger hun til avisen.



Skandalen har fyldt næsten alt for Volkswagen siden 2015. Her kom det frem, at selskabet havde manipuleret op mod 11 mio. dieselbiler, så de fremstod mere miljøvenlige, end de var.



Indtil nu har det kostet Volkswagen samlet 28 mia. euro - 209 mia. kr. - i bøder, erstatninger og forlig. De bøder er hovedsageligt blevet givet i USA.



Men massesøgsmål er også undervejs i eksempelvis Storbritannien, Australien og Brasilien.



Og mens de lande ikke forventes at give bøder ligeså store som i USA, så kan det give mere negativ omtale i medierne.



Det var eksempelvis under en af de utallige sager i USA, at det kom frem, at Volkswagen havde ydet støtte til et studie, hvor aber blev spærret inde i et bur og udsat for ren udstødning, mens de var pacificeret med tegnefilm.



"Der kan komme dårlige mediehistorier. Enhver retssag kan give nye mediehistorier," siger Hiltrud Werner til Financial Times.



Financial Times skriver, at der også næste år kommer retssager mod personer ansat i Volkswagen, der har været involveret i manipulationen med dieselbiler.



Retssagerne, der også involverer erstatningskrav fra aktionærer, kan løbe de næste ti år ifølge Financial Times.



Aktierne i Volkswagen faldt fra 244 euro til 102 euro i 2015, da skandalen rullede. Aktiekursen er aldrig rigtigt kommer sig og ligger omkring 145 euro nu.



/ritzau/