Fakta: Top-Toy fyrer på stribe i Danmark

Top-Toys vil fyre 450, trække sig fuldstændigt fra det tyske marked og lukke datterselskab.

Legetøjsgiganten Top-Toy fredag erklæret, at selskabet søger om at gå i rekonstruktion. Den almindelige julegavehandler vil nok kende Top-Toy bedst for kæderne BR og Toys "R" Us.

Hvis selskabets plan godkendes af kreditorerne, får det en række konsekvenser både i Danmark og for hele den internationale koncern. Her er den plan, Top-Toy har lagt:



* Op til 180 medarbejdere i Danmark bliver "berørt".



* I alt forventes 450 stillinger at blive nedlagt.



* På tværs af Norden og Tyskland bliver 100 butikker lukket.



* I dag er der 226 BR-butikker og 72 Toys "R" Us-varehuse.



* Top-Toy trækker sig fra Tyskland og lukker alle aktiviteter i landet.



* Det betyder blandt andet, at et datterselskab, BR-Spielwaren GmbH, forventes at gå i betalingsstandsning.



* Julehandlen bliver ikke påvirket.



* Det samme gælder en række rettigheder til forbrugerne såsom returret, reklamation og garantier.



* Planen skal endeligt godkendes i december af Top-Toys kreditorer.



* Top-Toy blev i 2015 solgt til kapitalfonden EQT, der ejer 73 procent af selskabet. Stifterfamilien Gjørup ejer stadig 24 procent.



Kilde: Top-Toys.



/ritzau/